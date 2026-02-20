Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, L194, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung der K6115 zur L194 zwischen Eigeltingen und Nenzingen - eine verletzte Person - 40.000 Euro Blechschaden (19.02.2026)

Eigeltingen, L194 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung der Kreisstraße 6115 auf die Landesstraße 194 zwischen Eigeltingen und Nenzingen ereignet hat. Eine 59-Jährige war mit einem Ford auf der K6115 von Münchhöf kommend in Richtung Eigeltingen unterwegs. An der Einmündung zur L194 bog sie nach rechts ab, wobei so weit ausscherte, dass sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel einer 51-Jährigen zusammenstieß. Infolge der Kollision abgewiesen, prallte dieser anschließend in die rechtseitige Leitplanke, wo er schließlich liegen blieb. Die 51-Jährige erlitt Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die 59-Jährige blieb nach Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war die L194 zeitweise vollständig gesperrt. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

