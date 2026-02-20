Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 39-jährige Frau stört Betrieb im Landratsamt: Polizei erteilt Platzverweis (19.02.2026)

Tuttlingen (ots)

Weil sie den Betrieb im Landratsamt gestört hat, musste eine Frau am Donnerstagmittag von der Polizei aus dem Gebäude geführt werden.

Gegen 13:00 Uhr wendete sich die Zahlstelle des Landratsamts an die Polizei, da eine 39-jährige Frau den Dienstbetrieb erheblich störte und sich trotz Aufforderung weigerte, das Gebäude zu verlassen. Die Polizeibeamten suchten zunächst das Gespräch mit der Frau, die sich mit ihren drei Kindern vor Ort befand. Letztlich sprach das Landratsamt der Störerin ein Hausverbot aus, welches jedoch auf Unverständnis stieß. So mussten die Polizeibeamten die Frau aus dem Gebäude führen.

Nachdem sich die 39-Jährige jedoch auch vor dem Landratsamt nicht beruhigte und gegen die Tür schlug, sprachen die Beamten der Frau schließlich einen Platzverweis für das Umfeld der Behörde aus. Da sie sich jedoch auch weigerte diesem Verweis nachzukommen, mussten die Polizisten leichten körperlichen Zwang anwenden. Im Nachgang wird der 39-Jährigen noch ein schriftliches Hausverbot des Landratsamts zugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell