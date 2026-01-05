Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Eisflächen und weitere unterschätze Gefahren in der kalten Jahreszeit

Einladung zum Pressetermin Wintergefahren 06.01.26

Bitte beachten Sie die Einladung am Ende des Textes zum morgigen Pressetermin "Gefahren im Winter und Risiken auf Eisflächen".

Schleswig-Holstein - Pünktlich zum neuen Jahr ist auch bei uns in Norddeutschland der Winter eingekehrt und soll auch die nächsten Tage noch bleiben. Die niedrigen Temperaturen, Schnee und Glätte bringen allerdings auch zahlreiche Gefahren im Alltag mit sich. Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, Vorsicht walten zu lassen und die winterlichen Risiken nicht zu unterschätzen.

Die wichtigsten Tipps haben wir zusammengefasst.

Trügerische Sicherheit: Lebensgefahr auf Eisflächen im Winter

Insbesondere bei Gewässern besteht aktuell Lebensgefahr. Eisflächen wirken häufig fester, als sie tatsächlich sind. Selbst einige Zentimeter dickes Eis reichen nicht aus, um Menschen sicher zu tragen. Als Richtwert sollte das Eis mindestens 15 Zentimeter dick sein, bei Fließgewässern gilt sogar eine Dicke von mindestens 20 Zentimetern. Allerdings darf eine Eisfläche niemals ohne Freigabe der örtlichen Ordnungsbehörde betreten werden. Neben Fließgewässern wie Bäche oder Flüsse sind auch Stellen mit Strömung und Bereiche in Ufernähe und mit unterschiedlichen Eisdicken durch beispielsweise Pflanzen besonders gefährlich.

Ab wann darf Eis betreten werden?

Eine pauschale Aussage, ab wann Eisflächen sicher betretbar sind, ist nicht möglich. Verantwortlich für die Freigabe und Kennzeichnung sicherer Eisflächen sind örtliche Ordnungsbehörden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es unwahrscheinlich, dass es in Schleswig-Holstein bereits freigegebene Eisflächen gibt. Sobald eine Freigabe erfolgt, wird diese öffentlich bekannt gegeben.

"Eis kann trügerisch sein. Es ist von außen nicht sichtbar, wie tragfähig die Eisfläche wirklich ist. Leider werden die Gefahren im Winter noch immer häufig unterschätzt", heißt es von Landesbrandmeister Jörg Nero.

Sicherheitsregeln für Eisflächen im Überblick

- Nur freigegebene und ausgeschilderte Flächen betreten

- Eis sollte mindestens 15 cm (bei Fließgewässern sogar 20 cm) dick sein

- Niemals allein aufs Eis gehen, es sollte immer jemand dabei sein, der zur Not Hilfe holen bzw. den Notruf wählen kann

- Eis bei Knacken oder Knistern vorsichtig, aber sofort verlassen

- Droht das Eis, einzubrechen und bilden sich Risse: flach hinlegen, um das Gewicht zu verteilen und vorsichtig zum Ufer robben

- Eisflächen nicht betreten bei: Tauwetter, Schneedecke oder ungünstigen Wetterlagen

- Bei Einbruch ins Wasser: Arme schnell ausbreiten, um nicht unter das Eis zu geraten. Versuchen, auf Oberfläche zu rollen und zum Ufer zu kriechen.

- Von außen helfen: der eingebrochenen Person einen Stock, Schal oder ähnliches reichen und damit aus dem Wasser ziehen. Notruf (112) absetzen. Ist die Person weiter entfernt, sich selbst mit einem Seil am Ufer sichern und zur betroffenen Person kriechen. Eigensicherung hat oberste Priorität!

- Nach Einbruch ins Wasser: Nasse Kleidung sofort auszeihen und in trockene Decke wickeln und trockene Kleidung anziehen.

Gefahren beim Betreten von Wäldern im Winter

Auch Wälder bergen in der kalten Jahreszeit Risiken:

- Herabfallende Äste durch Eis- und Schneelast

- Stürze und Rutschgefahr durch verwurzelten und vereisten Untergrund

- Orientierungsverlust bei schlechter Sicht

Sicher durch den Wald:

- Geeignetes Schuhwerk mit Profil

- wetterangepasste Kleidung

- Handy mit vollem Akku

- Route vorher bekannt geben und Wege nutzen

- Wald möglichst nicht bei stürmischem Wetter betreten

Gefahren im Straßenverkehr

- Angepasste Geschwindigkeit an Glätte und Sichtverhältnisse

- Winterreifenpflicht beachten, idealerweise mit Profil

- Größere Abstände einhalten

Allgemeine Verhaltenstipps für den Winter

- Informieren Sie sich täglich über Wetter und Straßenzustand

- Schaufeln Sie Gehwege vor Ihrem Haus

- Halten Sie Notfallausrüstung im Auto (Decke, Eiskratzer, Starthilfekabel)

- Kinder über Gefahren aufklären

So unterstützen Sie die Feuerwehr

- Befreien Sie Hydranten von Eis und Schnee

- Ist eine Einsatzstelle schwer zu finden, sollten Einsatzkräfte nach Möglichkeit bereits auf der Anfahrt durch Einweiser gezielt zum Einsatzort geführt werden

Im Notfall gilt immer: 112 wählen! Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein sind rund um die Uhr einsatzbereit.

Einladung zum Pressetermin am 06.01.2026 Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein lädt Sie herzlich zu einem Pressetermin im Rahmen einer Übung zum Thema "Gefahren im Winter und Risiken auf Eisflächen" ein. Der Termin wird mit Unterstützung der Feuerwehr Norderstedt durchgeführt.

Datum: 06.01.2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr Treffpunkt: Feuerwehr Norderstedt, Stormarnstraße 2, 22844 Norderstedt Im Rahmen des Pressetermins informieren wir über die besonderen Gefahren von Eisflächen im Winter sowie über Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr. Wir bitten um vorherige Anmeldung bei Mareike Dahms, damit wir den Termin entsprechend planen können: 0431 2000 82 - 16 oder 015789343188.

Für Rückfragen und Anmeldungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

