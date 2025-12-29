Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Verantwortungsvoll ins neue Jahr: Tipps für eine sichere Silvesternacht

Kiel

Die besinnlichen Weihnachtsfeiertage sind vorbei und das meist ausgelassenere Silvesterfest steht vor der Tür. Für die Feuerwehren bedeutet das: vorbereiten auf die wohl einsatzreichste Nacht des Jahres. Jedes Jahr kommt es durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk, Alkohol und winterlichen Gefahren zu vermeidbaren Unfällen. Damit das neue Jahr sicher und ohne Unfälle starten kann, appelliert der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein im Namen der Feuerwehren in der Silvesternacht besonders aufmerksam und verantwortungsbewusst zu feiern.

Landesbrandmeister und Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Jörg Nero sagt dazu: "Besonders für Kinder und Jugendliche sind Feuerwerkskörper wie Raketen und Böller faszinierend. Reden Sie mit Ihren Kindern bereits im Vorfeld über die Gefahren und seien Sie selbst ein gutes Vorbild."

Um die Unfälle auf ein Minimum zu reduzieren, haben wir die wichtigsten Tipps und Hinweise zusammengefasst:

- Die wichtigste Regel für Feuerwerkskörper: Lesen und beachten Sie die Gebrauchs- und Gefahrenhinweise des Herstellers.

- Halten Sie Abstand zu Gebäuden (insbesondere Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie zu Fachwerk- und Reetdachhäusern), zu anderem Menschen, Tieren, Fahrzeugen und Naturschutzgebieten. Und halten Sie nach dem Anzünden selbst genügend Abstand zum Feuerwerkskörper.

- Werfen Sie Feuerwerkskörper und Raketen nicht achtlos weg und zielen Sie niemals auf Menschen oder Tiere, zünden Sie nicht gezündete Raketen oder Böller (Blindgänger) niemals erneut, sondern machen Sie diese möglichst mithilfe von Schaufel und mit Wasser befülltem Eimer unschädlich.

- Stellen Sie Feuerwerkskörper auf keinen Fall selbst her oder verändern diese, verwenden Sie nur in Deutschland zulässige Feuerwerkskörper. Illegal erworbenes Feuerwerk ist unberechenbar und kann zu schweren Verletzungen oder Bränden führen.

- Tragen Sie Feuerwerk nicht am Körper, in Jacken- oder in Hosentaschen. Es besteht die Gefahr der Selbstentzündung.

- Achten Sie auf einen sicheren und stabilen Stand und Untergrund, bevor Sie die Feuerwerkskörper zünden, beachten Sie außerdem die Windrichtung. Sollte es zu windig sein, verzichten Sie lieber auf das Feuerwerk.

- Balkone, Terrassen und Carports vor Brandgefahren schützen: Entfernen Sie brennbare Gegenstände rechtzeitig und halten Sie Fenster und Türen geschlossen.

- Achten Sie auf Ihre Tiere: Halten Sie sie möglichst in geschützten Räumen und sichern Sie sie vor dem Entlaufen.

Darüber hinaus gilt selbstverständlich: Fahre Sie unter keinen Umständen alkoholisiert Auto. Alkohol beeinträchtigt die Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit und gefährdet nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die anderer.

Auch die winterlichen Bedingungen bergen Risiken. Glätte kann zu schweren Stürzen führen, seien Sie vorsichtig auf Gehwegen und Straßen. Eisflächen auf Seen, Teichen oder Flüssen sollten nicht betreten werden, da sie oft noch nicht tragfähig sind. Besonders unter Alkoholeinfluss werden Gefahren leicht unterschätzt.

"In der Silvesternacht sind Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei im Einsatz, um Hilfe zu leisten. Auch wenn es selbstverständlich sein sollte, möchten wir noch einmal betonen: Den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie allen Einsatzkräften ist mit Respekt zu begegnen. Gewalt oder Behinderungen von Einsatzkräften sind in keiner Form akzeptabel und gefährden Menschenleben", macht Jörg Nero deutlich.

"Wir appellieren an alle, umsichtig zu feiern und Rücksicht aufeinander zu nehmen. So kann der Jahreswechsel für alle sicher und friedlich gelingen", so der Landesbrandmeister abschließend. Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein wünscht allen einen guten und unfallfreien Start ins neue Jahr.

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell