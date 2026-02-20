Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, A 81

Lkr. Rottweil) Rauchender Lastwagen auf der Autobahn löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus (19.02.2026)

Deißlingen (ots)

Ein rauchender Lastwagen hat am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 81 einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Gegen 17:45 Uhr meldeten Autofahrer den im Bereich der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen in Fahrtrichtung Stuttgart stehenden Sattelzug.

Die Einsatzkräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Tuningen konnten schnell Entwarnung geben und einen technischen Defekt als Ursache für die Rauchentwicklung ausmachen. Die Polizei sicherte den auf dem Seitenstreifen abgestellten Lastwagen entsprechend ab und sorgte für die Verständigung eines Pannendienstes. Zu weiteren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell