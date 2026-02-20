PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Imbisswagen zerkratzt - Zeugenaufruf (14.02.2026 - 15.02.2026)

Blumberg (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, auf der Tevesstraße einen Imbisswagen beschädigt. Sie zerkratzten den Anhänger rundherum und flüchteten anschließend. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Hinweise sind an den Polizeiposten Blumberg (07702 / 41066) zu richten.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

