Bad Dürrheim - A 81 (ots) - Wegen eines Steins auf der Fahrbahn der Autobahn 81 sind am Donnerstag, gegen 19 Uhr, zwei Autos verunfallt. Der Stein, den vermutlich kurz vorher ein Lastwagen als Ladung verlor, lag in südlicher Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen. Zwei aufeinanderfolgende Minis stießen in der Folge mit dem Verkehrshindernis zusammen. An beiden ...

