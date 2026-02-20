POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Imbisswagen zerkratzt - Zeugenaufruf (14.02.2026 - 15.02.2026)
Blumberg (ots)
Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, auf der Tevesstraße einen Imbisswagen beschädigt. Sie zerkratzten den Anhänger rundherum und flüchteten anschließend. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Hinweise sind an den Polizeiposten Blumberg (07702 / 41066) zu richten.
