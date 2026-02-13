POL-UL: (UL) Blaubeuren - Unfallverursacher fährt weg
Am Donnerstag verursachte ein Senior einen Unfall in Blaubeuren und fuhr dann weg.
Ulm (ots)
Gegen 13.15 Uhr streifte der BMW beim Ausparken einen geparkten Hyundai auf einem Parkplatz in der Zementwerkstraße. Eine Zeugin beobachtete wie der Fahrer ausstieg, den Schaden anschaute und danach wegfuhr. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen. Dadurch konnte der Unfallverursacher, ein 89-Jähriger, ermittelt werden. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.
