Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Renitenter Ladendieb

Am Donnerstag nahmen Zeugen einen Jugendlichen nach einem Diebstahl in Heidenheim fest.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr hielt sich ein 15-Jähriger in einem Geschäft in der Wilhelmstraße auf. Dort nahm der junge Mann einen Rasierer und ein Haargel aus den Regalen. Beides steckte er in die Jackentasche. Auf dem Weg zur Kasse schnappte sich der Jugendliche noch einen Energiedrink. Den bezahlte er, die beiden anderen Gegenstände im Wert von rund 28 Euro nicht. Mit zwei aufmerksamen Mitarbeitern des SB-Warenhauses hatte der Junge wohl nicht gerechtet. Die postierten sich kurz nach den Kassen und wollten den 15-Jährigen auf den Diebstahl ansprechen. Wie die Polizei weiter mitteilt, rannte der Junge an den Zeugen vorbei in Richtung Ausgang. Der Flüchtende konnte wohl noch an seiner Jacke festgehalten werden. Nachdem er sich losgerissen hatte, ging der Junge zurück in den Laden. An einer Sperre (Schranke) kam der junge Mann wohl nicht vorbei und konnte von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dabei kam es wohl auch zu einem Gerangel und der Junge zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Zeugen blieben unverletzt. Die Polizisten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und nahmen den Verdächtigen anschließend mit auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 15-Jährige von einem Betreuer abgeholt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

++++0272273(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell