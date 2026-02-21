Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell - Lkr. Konstanz) Pkw prallt gegen Baum - zwei Personen schwer verletzt (21.02.2026)

Radolfzell (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es kurz vor halb fünf Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in der Radolfzeller Standbadstraße, bei dem zwei Fahrzeuginsassen schwere Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Strandbadstraße in Richtung Radolfzeller Innenstadt. Aufgrund augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen kleinen Baum und wurde im Anschluss nach links geschleudert, wo der SUV gegen einen großen Baum prallte. Die Wucht des Aufpralls war derart stark, dass das Fahrzeug in zwei Teile gerissen wurde. Der Fahrer wurde samt Sitz und Mittelkonsole aus dem Fahrzeug mehrere Meter weggeschleudert. Der 20-jähriger Beifahrer sowie der Fahrer wurden schwerstverletzt durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die FFW Radolfzell war zur Bergung der Verletzten ebenfalls im Einsatz. Zur Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter an die Unfallstelle beordert, der Unfallaufnahmedienst aus Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen und Personen, die im Vorfeld des Unfalles verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Halbinsel Mettnau gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07733/99600 zu melden.

