POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Lkrs. SBK) Illegale Kraftfahrzeugrennen inmitten der Stadt

Zeugenaufruf (22.06.2026)

Villingen-Schwenningen, Schwenningen (ots)

Ein illegales Kräftemessen fand am Sonntagmorgen (22.02.2026), gegen 01:10 Uhr in Schwenningen, in der Salinenstraße weiterführend über die Walter-Rathenau-Straße bis in die Kreuzstraße, statt. Zwei Mercedes-Benz Fahrer mit Villinger-Schwenninger (VS)/ und Rottweiler (RW) Zulassung fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholten andere Verkehrsteilnehmer so derart kriminell, dass ein Pkw-Fahrer mit seinem Pkw Opel nach rechts auf den Gehweg ausweichen und abbremsen musste um eine Kollision zu verhindern. Weiter konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie die beiden Mercedes Fahrer nebeneinander auf der Fahrbahn fuhren, die Geschwindigkeit bis fast zum Stillstand minimierten und wieder beschleunigten um sich im Anschluss wieder hintereinander auf dem eigentlichen Richtungsfahrstreifen einzuordnen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen Zeugen mit einem roten Kastenwagen, welcher den vermeintlichen "Rennfahrern" in Schwenningen in der Walter-Rathenau-Straße entgegenkam und wo möglich durch deren Fahrweise gefährdet wurde. Der Fahrer des roten Kastenfahrzeuges möge sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, unter der Telefonnummer 07720 85000, in Verbindung setzen.

Außerdem wurde die Polizei in Villingen-Schwenningen durch Zeugen über weiteren illegalen Rennen in der Sonntagnacht (22.02.2026), gegen 03 Uhr verständigt. Auch hier wurde mitgeteilt, dass mehrere Fahrstreifen blockiert und Beschleunigungsrennen durchgeführt wurden. Im Rahmen der Fahndung konnten die Fahrzeuge, ein Audi Q5, zwei Mercedes-Benz der C-Klasse (C 400 4Matic und C220 D), sowie ein BMW in Schwenningen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Fahrzeuge waren insgesamt mit zwölf Personen im Alter zwischen 11 bis 31 Jahren besetzt. Die Beschuldigten Fahrzeugführer sind 21, 22, 23 und 26 Jahre alt. Noch vor Ort beschlagnahmte die Polizei die Mobiltelefone mehrerer Beteiligter auf denen mitgeschnittene Videos festzustellen waren. Auch hier bittet die Polizei Schwenningen um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere andere Verkehrsteilnehmer, welche Beobachtungen machten oder womöglich gefährdet wurden mögen sich unter der Telefonnummer 07720 85000, bei der Polizei Schwenningen, melden.

