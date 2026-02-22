Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkrs. Tuttlingen) Unfallgeschehen fordert verletzte und Sachschaden, Polizei ermittelt wegen unerlaubtem Kraftfahrzeugrennen (21.02.2026)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstagabend (21.02.2025) gegen 20:35 Uhr in Tuttlingen an der Kreuzung Zeughausstraße/ Olgastraße. Ein 44-jähriger VW Golf Fahrer befuhr die Olgastraße, kommend von der Möhringer Straße und überquerte die Zeughausstraße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen. Dieser befuhr, ebenfalls mit einem VW-Golf, die Zeughausstraße in stadtauswärtiger Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der Beiden. Der VW-Golf des Bevorrechtigten wurde durch den heftigen Aufprall nach rechts abgewiesen, entwurzelte dort einen Baum und prallte im Weiteren gegen einen geparkten Pkw Fiat Punto. Da sich während der Unfallaufnahme beim 22-jährigen Fahrer Verdachtsmomente einer Beeinflussung von Betäubungsmitteln ergaben und ein freiwilliger Urintest positiv ausfiel, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Unfallzeugen gaben an, dass sich der 22-jährige außerdem ein Rennen mit einem anderen Pkw-Lenker, eines weißen Ford Focus, geliefert habe. Hierbei sei auch eine Ampel trotz leuchtendem Rotlicht überfahren worden.

Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der 44-jährige Fahrer sowie ein Mitfahrer leicht. An beiden Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 10.000 Euro. An dem geparkten Pkw Fiat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Bei dem entwurzelten Baum wird mit einem Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro gerechnet.

Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, welche Hinweise zu dem weißen Ford Focus geben können, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern, unter der Telefonnummer 0741 348790, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell