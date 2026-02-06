Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrerin kommt auf der A 20 bei Greifswald von der Fahrbahn ab

Greifswald (ots)

Am 06.02.26 gegen 09:30 Uhr kam eine 22-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel auf der Bundesautobahn 20 in Fahrtrichtung Lübeck kurz hinter der Anschlussstelle Greifswald von der Fahrbahn ab und verunfallte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor die 22-Jährige aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug.

Bei dem Unfall wurde die 22-jährige Deutsche schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum nach Greifswald.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell