Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Gaststätte (14.02.2026 - 18.02.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Eine Gaststätte an der Straße "Zollhäusleweg" ist im Zeitraum von, Samstag bis Mittwoch vergangener Woche, Ziel von Einbrechern geworden. Gewaltsam gelangten sie in die Gaststätte und in eine damit verbundene Wohnung in der sie mehrere Räume betraten. Über die Höhe des Diebesgutes, oder der Beschädigungen ist noch nichts bekannt. Doch sucht das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, nach Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell