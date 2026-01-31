Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 31.01.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperlicher Angriff unter Einsatz von Reizstoff

Am Freitagabend ereignete sich gegen 22:09 Uhr vor einem Imbiss im Stürenburgweg in Aurich eine Körperverletzung. Zwei Unbekannte attackierten gemeinschaftlich einen Mitarbeiter des Imbisses, als dieser im Begriff war, die Örtlichkeit zu Beginn seines Feierabends zu verlassen. Nachdem die beiden männlichen Täter auf das Opfer einschlugen und mit Reizstoff besprühten, flüchten diese mit einem Pkw unerkannt von der Tatörtlichkeit. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet vor Polizei

Am frühen Freitagmorgen wurde der Polizei ein Fahrzeugführer eines Smarts gemeldet, welcher im Innenstadtbereich Aurichs durch aggressive Fahrmanöver auffiel. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte den betreffenden Smart auf der Leerer Landstraße in Aurich antreffen und erteilte dem Fahrzeugführer ein Haltesignal. Da der Fahrzeugführer auf die Anhalteweisung nicht reagierte, wurde eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung hinzugezogen, welche sich vor den Fahrer des Smarts setzte und diesem ebenfalls ein Haltesignal erteilte. Der Fahrzeugführer des Smarts überholte sodann den ihm vorausfahrenden Streifenwagen und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt führte bis nach Großefehn. Auf der Strecke erreichte der flüchtende Fahrer zeitweise Geschwindigkeiten von über 100km/h. Während der Flucht wurden sowohl die Besatzungen der eingesetzten Funkstreifenwagen, als auch weitere unbeteiligte Verkehrsteilnehmende durch das Fahrverhalten des Flüchtenden gefährdet. In der Schmiedestraße in Großefehn verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam in der Folge zum Stillstand. Im Zuge der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Alkoholeinfluss stand. Dem 19-Jährigen wurde sodann eine Blutprobe entnommen. Während dieser Maßnahme trat er einen der Polizeibeamten gegen das Bein. Gegen den Heranwachsenden wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

/

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht im Pkw unterwegs

Ein 31-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden ist am Freitagabend gegen 21:30 Uhr durch die Polizei Norden in der Norddeicher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

/

Verkehrsgeschehen

/

