Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Autofahrer kollidiert mit Baum

Südbrookmerland/Victorbur - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrer kollidiert mit Baum

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Südbrookmerland mit einem Baum kollidiert. Der 19-Jährige fuhr gegen 19.45 Uhr mit einem VW auf dem Mittelweg in Richtung Moordorf und kam in Höhe der Hausnummer 120 auf winterglatter Straße alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte einen Baum und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Victorbur - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Victorbur. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch gegen 12.35 Uhr auf der Ostvictorburer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 84 stieß der Unbekannte im Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines Zustellfahrzeugs der Post. Es entstand Sachschaden, doch der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell