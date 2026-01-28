Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Betrunkener Autofahrer

Neuharlingersiel - Pedelec-Fahrer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag in Wittmund einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 12.50 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Heglitzer Straße (K 28). Als er nach links auf die Heglitzer Straße einbiegen wollte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 57-Jährigen jedoch einen Atemalkoholwert von über 2,1 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall wurden der Pkw, zwei Straßenpoller und einige Bäume beschädigt. Den 57-jährigen Fahrer erwartet ein Strafverfahren.

Neuharlingersiel - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Neuharlingersiel verletzt worden. Ein 21-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 7.50 Uhr auf der Straße Seriemer Mühle. Auf Höhe der Einmündung zur Großholum-Dorfstraße missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 37-jährigen Pedelec-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an Pedelec und Auto.

