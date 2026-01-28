Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Fahrzeug gestohlen

Aurich - Auto aufgebrochen

Norden - Lkw-Fahrer schwer verletzt

Südbrookmerland - Autofahrerin kam von Fahrbahn ab

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Fahrzeug gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es in Upgant-Schott. Bislang Unbekannte betraten in der Nacht zu Dienstag, gegen Mitternacht, eine Fahrzeughalle in der Osterupganter Straße und entwendeten den Ford Transit eines Taxiunternehmens. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben auf einem Parkplatz in Aurich ein Auto aufgebrochen. In der Friedhofstraße schlugen die Täter zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, die Seitenscheibe eines schwarzen Peugeot 207 ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeuginneren. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Lkw-Fahrer schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 42-Jährige mit seinem Lastwagen, der mit Streusand beladen war, gegen 8.50 Uhr aus einem Kreisverkehr auf die Ostermarscher Straße in Richtung Westerloog. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und kippte auf die Seite. Der 42-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde auf der Ostermarscher Straße vorübergehend eine Vollsperrung eingerichtet.

Südbrookmerland - Autofahrerin kam von Fahrbahn ab

Bei einem Glätteunfall in Südbrookmerland ist am Dienstag eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit einem Renault auf der Victorburer Wilde und verlor auf winterglatter Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 beziffert.

Aurich - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich. Am vergangenen Freitag gegen 9.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter BMW-Fahrer auf der Dwarsglupe zunächst hinter einer 57-jährigen Peugeot-Fahrerin. Auf der winterglatten Straße fuhr der BMW-Fahrer plötzlich auf den Peugeot auf. Der Peugeot wurde durch den Aufprall auf einen angrenzenden Parkplatz geschoben. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte BMW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es soll sich um einen schwarzen BMW mit Auricher Städtekennung gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Brandgeschehen

Wiesmoor - Schuppenbrand

Zu einem Schuppenbrand kam es am Dienstag in Wiesmoor. Gegen 5.15 Uhr wurde im Amselweg ein Feuer im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses gemeldet. Ein gemauerter Schuppen war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Eine Ausdehnung auf das anliegende Einfamilienhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

