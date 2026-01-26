Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Einbruch in Wohnhaus

In der Kurt-Schumacher-Straße in Hinte kam es am Wochenende zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter stiegen zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 4.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Bargeld und Wertsachen mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Wohngebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - In Autohaus eingebrochen

Unbekannte sind am Wochenende in ein Autohaus eingebrochen. In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, verschafften sich die Täter in der Tjüchkampstraße gewaltsam Zutritt zu dem Gewerbeobjekt. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen drei Fahrzeuge und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Autofahrer ist nach einem Parkplatzunfall in Norden geflüchtet. Am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr touchierte der bislang Unbekannte in der Gewerbestraße, vor einem Verbrauchermarkt, einen schwarzen Smart forfour. Es entstand ein Schaden an der Beifahrerseite. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

