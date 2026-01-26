PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Ihlow - Einbrüche in Wohnhäuser

Landkreise Aurich und Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund/Ihlow - Einbrüche in Wohnhäuser

Am Wochenende haben sich in Wittmund und Ihlow mehrere Einbrüche ereignet. Die Taten stehen nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zusammenhang mit einer aktuellen Einbruchserie. In der Angelsburger Straße in Wittmund verschafften sich die noch unbekannten Täter am Freitag gewaltsam Zutritt zu drei Wohnhäusern. In der Barsteder Straße in Bangstede (Gemeinde Ihlow) haben sich zwei weitere Einbrüche ereignet. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt für alle Taten am Freitag zwischen 15 Uhr bis 23 Uhr.

Wie bereits berichtet, war es bereits eine Woche zuvor zu einer Reihe von Einbrüchen in Wohnhäuser in Berumbur, Ihlow und Westerholt gekommen. Die Polizei prüft fortlaufend eingehende Hinweise und wertet Videoaufzeichnungen aus, bittet aber weiterhin um Mithilfe:

   - Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen 
     Wohngebieten wahrgenommen?
   - Anwohner mit installierter Videoüberwachung auf ihren 
     Grundstücken werden zudem gebeten, die Aufzeichnungen genau zu 
     überprüfen. Möglicherweise konnten verdächtige Personen oder 
     Fahrzeuge aufgezeichnet werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

