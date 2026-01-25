Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 25.01.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Baucontainer aufgebrochen

Derzeit Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagmittag und Samstagmorgen unerlaubt Zutritt zu einem Baucontainer. Entwendet wurde u.a. ein Wandkonvektor (Heizung). Zum Tatzeitpunkt stand der Baucontainer auf einer Grünfläche in unmittelbarer Nähe zum Wanderweg an der Kirchdorfer Brücke. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Aurich (04941-6060).

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugen beobachten Unfallflucht

Am Samstagvormittag kam es auf einem Parkplatz in der Ekelser Straße in Moordorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Südbrookmerländer fuhr mit seinem Peugeot gegen ein geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend. Der Mann konnte dank aufmerksamer Zeugen zeitnah ermittelt werden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Alkoholisiert Auto gefahren

Polizeibeamte kontrollierten am Samstagabend im Gewerbegebiet Westerholt einen 26-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann aus Westerholt erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren hierfür verantworten. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell