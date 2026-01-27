Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Geldbörsen gestohlen

Großefehn - Lkw-Fahrer kam von Fahrbahn ab

Dornum - Autofahrer leicht verletzt

Südbrookmerland - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Geldbörsen gestohlen

In Norden kam es am Montag zu Diebstählen. In einem Discounter in der Heerstraße entwendeten bislang Unbekannte gegen 10.30 Uhr einer 77-jährigen Frau die Geldbörse aus der Handtasche. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich gegen 17.35 Uhr in einem Sonderpostenmarkt in der Norddeicher Straße. Dort wurde einer 37-jährigen Frau das Portemonnaie aus der Jackentasche gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Lkw-Fahrer kam von Fahrbahn ab

Ein 72-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montag in Großefehn von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann aus den Niederlanden fuhr gegen 13.50 Uhr auf der Auricher Landstraße (B72) in Fahrtrichtung Hesel. Er geriet mit seinem Gespann nach rechts auf den Grünstreifen und kam ins Schleudern. Ein mit Metallschrott geladener Container riss aus der Verankerung und kippte nach rechts in den Seitenraum. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 13.000 Euro.

Dornum - Autofahrer leicht verletzt

Ein Autofahrer ist am Montag in Dornum leicht verletzt worden. Der 39-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Accumer Riege und kam nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt aufgrund von Winterglätte nach links von der Fahrbahn ab. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Südbrookmerland - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Sportplatz in Münkeboe (Südbrookmerland) hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr während des Ein- oder Ausparkens einen VW Transporter und verursachte Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell