Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Autohaus: Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Autohaus: Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in ein Autohaus in Aurich in der Nacht zu Montag sucht die Polizei weitere Zeugen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen konnte der Tatzeitraum genauer bestimmt werden. Demnach verließen die bislang unbekannten Täter zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr das Gewerbegebiet in der Tjüchkampstraße mit einem 40-Tonner-Lkw. Den Auflieger des Lkw hatten die Täter zuvor offenbar mit den drei gestohlenen Fahrzeugen beladen. Kurz vor dem Lkw verließ außerdem ein verdächtiger Transporter die Tjüchkampstraße in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der Sattelschlepper mit Auflieger oder der Transporter am Sonntagmorgen aufgefallen ist. Aufgrund des Sonntagsfahrverbots für Lkw könnte der Sattelzug auch vorübergehend im Nahbereich zum Gewerbegebiet abgestellt worden sein.

Von besonderem Interesse ist für die Polizei außerdem der Fahrer eines Streufahrzeugs, der zu diesem Zeitpunkt dort unterwegs war und dem der Sattelzug begegnet sein müsste.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Streufahrzeugs, sich unter 04941 606215 zu melden.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

