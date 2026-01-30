Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Großefehn - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Drei Personen sind am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in Großefehn verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhren gegen 12.15 Uhr ein Hyundai, ein Ford und ein VW hintereinander auf der Auricher Landstraße in Richtung Aurich. In Höhe der Hausnummer 14 mussten der 76-jährige Hyundai-Fahrer und der 26-jährige Ford-Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Der 66-jährige VW-Fahrer hinter ihnen bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf das Heck des Ford auf. Der Ford wurde durch den Aufprall auf den Hyundai geschoben. Die 73-jährige Beifahrerin in dem Hyundai, der 26-jährige Ford-Fahrer und der 66-jährige VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Ford und der VW mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 17.000 Euro.

Aurich - Unfall bei Spurwechsel

Bei einem Spurwechsel auf der Leerer Landstraße in Aurich kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 18.30 Uhr in Richtung stadtauswärts und wechselte kurz vor der Kreuzung zur Kreuzstraße eine Spur nach rechts. Hierbei touchierte sie einen 57-jährigen Opel-Fahrer. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

Großefehn - Kollision mit Streusalzeimer

Zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines Streusalzeimers auf der Straße kam es am Donnerstag in Großefehn. Gegen 14 Uhr fuhr ein Toyota-Fahrer auf der B436 aus Richtung Ortsausgang Strackholt in Richtung Bagband, als ihm ein orangefarbener Pritschenwagen entgegenkam. Der Pritschenwagen verlor von der Ladefläche einen 15-Liter-Eimer mit Streusalz. Der Toyota-Fahrer kollidierte mit dem Eimer auf der Straße und es entstand Sachschaden. Der Fahrer des Pritschenwagens bemerkte den Vorfall offenbar nicht und setzte seine Fahrt einfach fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04944 914050.

Ihlow - Unfallflucht mit Lkw

In Ihlow hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Gegen 15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer auf der Friesenstraße von Riepe in Richtung Autobahnauffahrt. In einer Kurve geriet er offenbar leicht auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Außenspiegel eines anderen, entgegenkommenden Lkw. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen weißen 12-Tonner mit weißem Kofferaufbau gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz einer Auricher Schule hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 7 Uhr und 13 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter, vermutlich mit einem Transporter, einen weißen VW Golf am Schulzentrum. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um den Transporter einer Firma, die dort im Rahmen einer Ausbildungsmesse vertreten war. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

