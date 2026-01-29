PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagmorgen in Wittmund. Ein 53-jähriger VW-Fahrer war gegen 7.10 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Phantomkreuzung unterwegs. Er übersah vor sich einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes-Fahrer vor einer roten Ampel und fuhr auf das Heck auf. Der 40-jährige Mercedes Fahrer und sein 39-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Beifahrer kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der VW-Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 53-jährigen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

