Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B31, Lkr. Konstanz) Unfall an der Ausfahrt eines Obsthofes oder am Ortseingang Stockach - Polizei sucht Zeugen (22.02.2026)

Stockach, B31 (ots)

Das Polizeirevier Stockach sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Sonntagnachmittag an der Ausfahrt eines Obsthofes oder kurz danach auf der Bundesstraße 31 in Richtung Stockach ereignet hat. Gegen 15.15 Uhr fuhren ein 49-Jähriger mit einem weißen Mercedes V-Klasse und ein 21-Jähriger mit einem roten Ford Puma vom Parkplatz des Obsthofes "Härtle" nach rechts auf die B31. Entweder bereits im Bereich der Ausfahrt oder im Bereich des Ortseingangs kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro entstand.

Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zur Unfallörtlichkeit und zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

