POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfall und Dieseldieb festgenommen

Neckarsulm: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Dienstag, zwischen 14:30 Uhr und 19:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Robert-Koch-Straße in Neckarsulm ein. Die Täter hebelten ein Terrassenfenster auf, durchsuchten das Erdgeschoss sowie eine Einliegerwohnung im Untergeschoss und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Weinsberg: Einbruch in Doppelhaushälfte - Wer hat etwas gesehen?

Am Dienstag kam es in der Falkenstraße in Weinsberg zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Zwischen 13 Uhr und 19:25 Uhr gelangten unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in das Haus. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Talheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwischen Freitag und Dienstag drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Julius-Krais-Straße in Talheim ein. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Die genauen Schäden sind derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

A6/Neckarsulm: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Montagnachmittag kam es auf der Autobahn 6, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinsfurt und Bad Rappenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Der 77-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Vito verlor aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Audi Q5. Zuvor soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug von der linken auf die rechte Fahrspur gewechselt haben, weshalb der Mercedes-Fahrer abbremsen musste. Bei dem Aufprall wurden der Fahrer des Mercedes sowie die 34-jährige Fahrerin des Audi leicht verletzt. Der 77-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 25.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Diebstahl von Diesel auf Baustelle - Täter festgenommen

In der Nacht auf Dienstag wurde ein 18-jähriger Mann auf einem Feldweg bei Neuenstadt am Kocher von der Polizei festgenommen, der im Verdacht steht, Diesel aus einem Bagger gestohlen zu haben. Zuvor hatte ein aufmerksamer Anwohner der Polizei gegen 23:30 Uhr einen verdächtigen Kleintransporter gemeldet. Der Verdächtige konnte mit seinem Fahrzeug schließlich auf einem Feldweg unweit einer Baustelle in der Nähe des Buchhofs angetroffen werden. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Mann mehrere Kanister mit Dieselkraftstoff und einen Schlauch im Kofferraum seines Kleintransporters mitführte. Nach ersten Erkenntnissen stammte der Kraftstoff von einem Bagger, der auf der nahegelegenen Baustelle abgestellt war. Der Diebstahlschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der 18-Jährige wurde nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

