Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Geschwindigkeitskontrollen und Diebstahl auf Windparkgelände

Hohenlohekreis (ots)

A6/ Öhringen: Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn

Die Verkehrspolizei Weinsberg führte am Dienstag auf der Autobahn 6 bei Öhringen zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 10 Uhr und 14:30 Uhr überprüften die Beamten zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein die Geschwindigkeit von 4047 Fahrzeugen. Knapp 5% der Verkehrsteilnehmer (208) hielten sich dabei nicht an die vorgegebenen Geschwindigkeiten von 80 Kilometern pro Stunde für Lkw und 120 Kilometern pro Stunde für Pkw. 194 Verkehrsteilnehmer fuhren dabei bis zu 20 km/h zu schnell, 14 weitere bis zu 40 km/h. Tagesschnellster war ein Pkw-Lenker, der mit 149 km/h erwischt wurde. Der Autofahrer muss nun mit einer Geldbuße und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Weißbach: Baucontainer in Windpark aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen einen Baucontainer in einem Windpark in Weißbach aufbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Täter öffneten zwischen 13 Uhr am Freitagmittag und 11 Uhr am Dienstagvormittag gewaltsam die Schlösser des Containers und entwendeten eine Rüttelplatte, einen Trennschleifer sowie einen Grabenstanzer. Vermutlich transportierten die Diebe die schweren Geräte mit einem Fahrzeug ab. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Windpark verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell