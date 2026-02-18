Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall - 48-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Sonntagmorgen kam es im Bereich Bad Friedrichshall zu einer Verfolgungsfahrt, die mit einem Verkehrsunfall endete. Gegen 10:20 Uhr wollten Polizeibeamte auf der Landesstraße 1095, Höhe Neckarsulm-Amorbach, den Fahrer eines Mercedes-Benz einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeuglenker beschleunigte jedoch so stark, dass die Polizisten ihn zunächst aus den Augen verloren. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass das Fahrzeug kurze Zeit später auf der Bundesstraße 27, Höhe Bad Friedrichshall-Jagstfeld, wieder gesichtet werden konnte. Die Polizei nahm die Verfolgung erneut auf, konnte aufgrund des riskanten Fahrverhaltens und der hohen Geschwindigkeit des Flüchtenden jedoch zunächst nicht aufschließen.

Auf der Kreisstraße 2029, kurz vor Duttenberg, verlor der 48-jährige Fahrer in einer Rechtskurve schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten und geriet auf einen angrenzenden Acker. Hier fuhr sich der Fahrer fest und konnte von der kurz darauf eingetroffenen Streife vorläufig festgenommen werden. Der Fremdschaden und der am Fahrzeug entstandene wirtschaftliche Totalschaden werden auf rund 16.000 Euro geschätzt. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die angebrachten Kennzeichen hatte er zuvor entwendet. Außerdem wurde im Pkw eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann seit November 2025 ohne festen Wohnsitz ist und seither über 40-mal straffällig geworden sein soll. Unter anderem sind wegen Urkundenfälschung, besonders schweren Fall des Diebstahls aus Pkw, Tankbetrug und Fahrens ohne Fahrerlaubnis Ermittlungsverfahren in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Unterfranken (Bayern), Aalen, Ludwigsburg und Heilbronn anhängig.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurde der Mann am Montag einem Haftrichter am Amtsgericht Mosbach vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 48-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Mannes und dem blauen Mercedes-Benz CLK machen können oder durch das Verhalten gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

