Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Pkw aufgebrochen

Leichlingen (ots)

Unbekannte haben am Wochenende einen Pkw in der Uferstraße aufgebrochen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet.

Gestern Morgen (08.02.) informierte eine Zeugin die Polizei. Sie hatte zuvor gesehen, dass das Fenster der Beifahrertür eines roten VW Polo eingeschlagen worden war.

Die Halterin des Pkw gab an, den VW am Samstagnachmittag (07.02.) gegen 15:00 Uhr in der Uferstraße abgestellt zu haben. Aus dem Pkw ist nach ihren Angaben nichts entwendet worden.

Zeugen, die im Umfeld des Pkw verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden.(bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

