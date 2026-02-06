Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Einbrüche im Rösrather Stadtgebiet

Rösrath (ots)

Am gestrigen Donnerstag (05.02.) wurden Polizeibeamte zunächst in den Ahornweg gerufen. Der Bewohner eines dortigen Einfamilienhauses stellte gegen 15:30 Uhr einen Einbruch fest. Laut seinen Angaben hatte er das Haus zuletzt am gleichen Tag um 10:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Unbekannte Täter schlugen die rückwärtig gelegene Terrassentür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses. Hier wurden sämtliche Schränke und Schubladen in verschiedenen Zimmern geöffnet und durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Ringe und Halsketten. Der Gesamtwert wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Am Abend nahmen weitere Polizisten einen Einbruch in der Hoffnungsthaler Straße in Forsbach auf. Zwischen Mittwoch (04.02.), 22:00 Uhr, und Donnerstag (05.02.), 22:45 Uhr, brachen unbekannte Täter ebenfalls über den rückwärtig gelegenen Gartenbereich in eine dortige Villa ein. Die Polizisten konnten Beschädigungen an mehreren Türen und Fenstern feststellen.

Laut Angaben der Bewohnerin befand sich im genannten Tatzeitraum jedoch immer mindestens eine Person in den Räumlichkeiten der Villa. Es ist demnach davon auszugehen, dass die Einbrecher durch die Anwesenheit der Personen bei ihrer Tat gestört wurden und von dieser absahen.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Umkreis der beiden Tatorte bemerkt haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.

Zudem stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen unserer Kriminalprävention jederzeit für eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung. Ein Beratungstermin kann sowohl telefonisch als auch per Hausbesuch bei Ihnen vor Ort erfolgen. Nehmen Sie ganz einfach Kontakt zu unseren Expertinnen und Experten auf - telefonisch unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell