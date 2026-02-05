Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath/Rösrath - Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen

Overath/Rösrath (ots)

Erneut sind hochwertige Maschinen aus Handwerkerfahrzeugen gestohlen worden. In der Straße An der Sonne in Overath-Marialinden schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Transporters der Marke VW ein und entwendeten mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen aus dem Laderaum. Die Schadenssumme liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Tat soll zwischen Mittwochabend (04.02.), gegen 19:00 Uhr, und Donnerstagmorgen (05.02.), gegen 06:00 Uhr, passiert sein.

In der Hauptstraße in Rösrath haben Unbekannte zwischen 17:00 Uhr am Vortag und 07:00 Uhr morgens über Nacht hochwertige Bohrmaschinen und weitere Werkzeuge aus einem Handwerkerfahrzeug der Marke Ford gestohlen. Die Täter gelangten augenscheinlich über eine Schiebetür auf der rechten Fahrzeugseite in das Fahrzeug. An dieser Tür konnte ein in das Blech gebohrtes Loch festgestellt werden. Der Schaden bewegt sich bei dieser Tat im unteren vierstelligen Bereich.

Eine weitere Tat wurde am gleichen Morgen bei der Polizeiwache in Overath angezeigt. In der Beienburger Straße in Rösrath stand über Nacht, zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr, ein Transporter der Marke Fiat geparkt. Die Täter öffneten hier gewaltsam eine Box auf der Ladefläche, in der sich das Werkzeug befunden hatte. Auch hier liegt der geschätzte Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Es wurden in allen drei Fällen Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell