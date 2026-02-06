PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugensuche nach Eierwürfen auf vorbeifahrende Pkw

Wermelskirchen (ots)

Am vergangenen Freitag (30.01.) haben bislang Unbekannte aus einer Gruppe von Jugendlichen in zwei Fällen Eier auf vorbeifahrende Pkw geworfen. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 19:05 Uhr in der Remscheider Straße. In diesem Fall ist kein Sachschaden entstanden. Der Pkw-Fahrer hatte angehalten und die Jugendlichen angesprochen, woraufhin diese flüchteten. Er beschrieb sie als circa 14 bis 15 Jahre alt. Einer der Jugendlichen hätte eine helle Jacke getragen, ein anderer einen Jogginganzug. Ein weiterer sei circa 1,60m groß gewesen, hätte seinen Angaben nach eine "Nerdbrille" getragen und geschielt.

Der zweite Vorfall war gegen 20:30 Uhr in der Hilfringhauser Straße. In diesem Fall ist ein geringer Sachschaden am Pkw entstanden. Ein Zeuge berichtete im Nachhinein, dass am gleichen Abend eine Gruppe von sechs Jugendlichen durch die Straße Dorn gelaufen ist. Zwei von den Jugendlichen hätten ihn angesprochen und gefragt, ob er zwei Eier für sie hätte. Ihre Mutter hätte Geburtstag und dafür bräuchten sie die Eier. Vermutlich besteht hier ein Zusammenhang.

Es wurden zwei Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Jugendlichen an das Verkehrskommissariat unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:31

    POL-RBK: Overath/Rösrath - Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen

    Overath/Rösrath (ots) - Erneut sind hochwertige Maschinen aus Handwerkerfahrzeugen gestohlen worden. In der Straße An der Sonne in Overath-Marialinden schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Transporters der Marke VW ein und entwendeten mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen aus dem Laderaum. Die Schadenssumme liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Tat soll ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:12

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Porsche 911 bei einem KfZ-Sportwagenbetrieb entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Dienstag (03.02.) wurden Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach gegen 08:15 Uhr zu einem KfZ-Sportwagenbetrieb in der Feldstraße in Heidkamp gerufen. Laut Aussagen eines Werkstatt-Mitarbeiters hatten unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrzeug eines Kunden entwendet, welches am Montag (02.02.) gegen 19:30 Uhr auf dem ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 09:28

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kopfhörer aus Elektrofachmarkt entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Dienstagabend (03.02.) wurde die Polizei in einen Elektrofachmarkt in der Hauptstraße gerufen. Ein Security-Mitarbeiter hatte dort einen Ladendieb gestellt. Vor Ort gab der Securtiy-Mitarbeiter an, gegen 18:50 Uhr einen 39-jährigen Mann dabei beobachtet zu haben, wie dieser vier hochwertige Kopfhörer in eine mitgebrachte Tasche steckte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren