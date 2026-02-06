Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugensuche nach Eierwürfen auf vorbeifahrende Pkw

Wermelskirchen (ots)

Am vergangenen Freitag (30.01.) haben bislang Unbekannte aus einer Gruppe von Jugendlichen in zwei Fällen Eier auf vorbeifahrende Pkw geworfen. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 19:05 Uhr in der Remscheider Straße. In diesem Fall ist kein Sachschaden entstanden. Der Pkw-Fahrer hatte angehalten und die Jugendlichen angesprochen, woraufhin diese flüchteten. Er beschrieb sie als circa 14 bis 15 Jahre alt. Einer der Jugendlichen hätte eine helle Jacke getragen, ein anderer einen Jogginganzug. Ein weiterer sei circa 1,60m groß gewesen, hätte seinen Angaben nach eine "Nerdbrille" getragen und geschielt.

Der zweite Vorfall war gegen 20:30 Uhr in der Hilfringhauser Straße. In diesem Fall ist ein geringer Sachschaden am Pkw entstanden. Ein Zeuge berichtete im Nachhinein, dass am gleichen Abend eine Gruppe von sechs Jugendlichen durch die Straße Dorn gelaufen ist. Zwei von den Jugendlichen hätten ihn angesprochen und gefragt, ob er zwei Eier für sie hätte. Ihre Mutter hätte Geburtstag und dafür bräuchten sie die Eier. Vermutlich besteht hier ein Zusammenhang.

Es wurden zwei Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Jugendlichen an das Verkehrskommissariat unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell