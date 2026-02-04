Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kopfhörer aus Elektrofachmarkt entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagabend (03.02.) wurde die Polizei in einen Elektrofachmarkt in der Hauptstraße gerufen. Ein Security-Mitarbeiter hatte dort einen Ladendieb gestellt.

Vor Ort gab der Securtiy-Mitarbeiter an, gegen 18:50 Uhr einen 39-jährigen Mann dabei beobachtet zu haben, wie dieser vier hochwertige Kopfhörer in eine mitgebrachte Tasche steckte. Als der 39-Jährige aus Bonn den Mitarbeiter entdeckte, versuchte er aus dem Geschäft zu flüchten. Dem Security-Mitarbeiter gelang es, den Täter zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter zu stellen.

Die herbeigerufene Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf. Gegen den 39-Jährigen wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell