PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kopfhörer aus Elektrofachmarkt entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagabend (03.02.) wurde die Polizei in einen Elektrofachmarkt in der Hauptstraße gerufen. Ein Security-Mitarbeiter hatte dort einen Ladendieb gestellt.

Vor Ort gab der Securtiy-Mitarbeiter an, gegen 18:50 Uhr einen 39-jährigen Mann dabei beobachtet zu haben, wie dieser vier hochwertige Kopfhörer in eine mitgebrachte Tasche steckte. Als der 39-Jährige aus Bonn den Mitarbeiter entdeckte, versuchte er aus dem Geschäft zu flüchten. Dem Security-Mitarbeiter gelang es, den Täter zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter zu stellen.

Die herbeigerufene Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf. Gegen den 39-Jährigen wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 09:24

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - 32-jähriger Ladendieb vorläufig festgenommen

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Montagabend (02.02.) wurde die Polizei zu einem Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft im Sattlerweg in Bockenberg gerufen. Ein Mann habe soeben diverse Alkoholflaschen entwendet und sei Richtung Bahnhof Bensberg geflüchtet. Auf der Overather Straße konnten die Polizisten eine Person feststellen, auf die die Beschreibung des Diebes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren