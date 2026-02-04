PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Porsche 911 bei einem KfZ-Sportwagenbetrieb entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (03.02.) wurden Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach gegen 08:15 Uhr zu einem KfZ-Sportwagenbetrieb in der Feldstraße in Heidkamp gerufen. Laut Aussagen eines Werkstatt-Mitarbeiters hatten unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrzeug eines Kunden entwendet, welches am Montag (02.02.) gegen 19:30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt wurde.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Porsche 911 SC mit dem amtlichen Kennzeichen K-KA465 aus dem Jahr 1980. Der Gesamtwert wird derzeit auf einen oberen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Mitarbeiter der Werkstatt händigte den Polizisten den Fahrzeugschlüssel des Sportwagens aus. Das entwendete Fahrzeug sowie die daran befindlichen Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Porsche geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach zu wenden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

