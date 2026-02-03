Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 32-jähriger Ladendieb vorläufig festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagabend (02.02.) wurde die Polizei zu einem Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft im Sattlerweg in Bockenberg gerufen. Ein Mann habe soeben diverse Alkoholflaschen entwendet und sei Richtung Bahnhof Bensberg geflüchtet.

Auf der Overather Straße konnten die Polizisten eine Person feststellen, auf die die Beschreibung des Diebes passte. Ein Mitarbeiter war dem Mann nachgelaufen, zeigte auf die Person und gab gegenüber den Polizisten an, dass es sich dabei um den Dieb handelt. In seinem mitgeführten Rucksack konnten die Beamten sowohl einige Alkoholflaschen als auch Betäubungsmittel finden. Diese wurden unverzüglich beschlagnahmt.

Anhand der Videoaufzeichnungen des Geschäftes konnte man erkennen, wie der Mann gegen 19:27 Uhr den Laden betreten hatte und in die Alkoholabteilung ging. Dort packte er insgesamt sieben hochprozentige Alkoholflaschen in seinen Rucksack und ging Richtung Ladenausgang.

Dort wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen und am Arm festgehalten. Der Mann wehrte sich jedoch gegen das Festhalten, riss sich los und flüchtete.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 32-jährigen Pakistaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Zudem ist er in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen diversen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam der Polizeiwache Bergisch Gladbach. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ch)

