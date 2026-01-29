Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Diebstahl aus Discounter - Eine Person vorläufig festgenommen, zwei weitere flüchtig

Overath (ots)

Am Mittwochnachmittag (28.01.) wurden Polizisten der Polizeiwache Overath / Rösrath zu einem Ladendiebstahl aus einem Discounter an der Olper Straße in Steinenbrück gerufen.

Ein Mitarbeiter des Geschäftes war zuvor durch eine Zeugin auf den Diebstahl aufmerksam gemacht worden und konnte dem Tatverdächtigen bis zum Parkplatz folgen. Als er den unbekannten Mann daraufhin aufforderte seine Taschen zu leeren, holte dieser insgesamt zehn Schachteln Zigaretten hervor. Gemeinsam warteten sie auf das Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten.

Anhand der Videoaufzeichnungen des Geschäftes war zu erkennen, dass der Tatverdächtige den Laden gegen 16:00 Uhr in Begleitung zweier weiterer Männer betreten hatte. Im Kassenbereich handelten diese gemeinsam, entwendeten schätzungsweise 20-30 Schachteln Zigaretten und verließen das Geschäft.

Bei dem auf dem Parkplatz angetroffenen Mann handelt es sich um einen 40-jährigen Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Nach einer polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass der 40-Jährige bereits hinreichend wegen ähnlicher Delikte bekannt ist. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Zudem beschlagnahmten die Polizisten das Mobiltelefon des Georgiers. Über eine Untersuchungshaft des 40-Jährigen soll noch heute ein Haftrichter entscheiden.

Seine beiden Mittäter waren circa 35-45 Jahre alt. Einer der beiden Männer hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Winterjacke. Der andere Mann hatte kurzrasierte braune Haare und trug eine gelbe Winterjacke, einen schwarzen Rucksack sowie eine dunkle Hose.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 3 der Polizei Rhein-Berg dauern weiterhin an. Sollten auch Sie Hinweise zu dieser Tat oder den beiden flüchtigen Männern geben können, wenden Sie sich gerne an das Fachkommissariat unter der Rufnummer 02202 205-0. (ch)

