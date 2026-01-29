Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgänger kollidiert mit anfahrendem Pkw

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (28.01.), gegen 14:25 Uhr, ist es auf der Altenberger-Dom-Straße in Höhe der Einmündung Kempener Straße im Stadtteil Schildgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Fußgänger schwer verletzt hat.

Nach ersten Erkenntnissen und Anhörung aller Beteiligten und Zeugen stand ein 15-jähriger Bergisch Gladbacher als Fußgänger zunächst auf dem Gehweg an der Altenberger-Dom-Straße.

Trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel soll er unerwartet und unaufmerksam die Fahrbahn betreten haben, um ein gegenüber befindliches Schreibwarengeschäft zu erreichen.

Dabei lief er den Schilderungen zufolge in die Seite eines Pkw der Marke VW einer 33-jährigen Odenthalerin, die gerade mit ihrem Pkw bei Grünlicht zeigender Ampel mit geringer Geschwindigkeit los gefahren ist, um in Richtung Köln-Dünnwald weiter zu fahren.

Der Jugendliche ist bei der Kollision über den Kotflügel gegen die Windschutzscheibe geprallt und anschließend zu Boden gefallen. Die Autofahrerin und andere anwesende Verkehrsteilnehmer kümmerten sich sofort um ihn und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei.

Ein angeforderter Rettungswagen brachte den Jungen umgehend in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen sollten stationär behandelt werden, waren jedoch nicht lebensgefährlich. Die Pkw-Fahrerin hingegen erlitt einen Schock. Am Pkw ist ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro entstanden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell