POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Jugendliche bei Einbruch in Handwerkerhütte gesichtet - Zeugen gesucht

Ein Zeuge war am gestrigen Dienstag (27.01.) gegen 16:30 Uhr mit seinem Hund am Sportplatz in der Straße Höferhof in Dabringhausen unterwegs. Als er über die dortigen Tennisplätze ging, bemerkte er plötzlich zwei Jugendliche, die aus der Handwerkerhütte neben dem Sportplatz kamen. Als die beiden Männer den Zeugen erblickten, flüchteten sie auf E-Scootern in Richtung Höferhof.

Der Zeuge kontaktierte daraufhin den Besitzer der Hütte. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine, eine Stichsäge sowie ein Winkelschleifer entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Einer der Täter war laut Angaben des Zeugen ungefähr 1,50 m bis 1,60 m groß und schlank. Er trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke.

Der andere Jugendliche war circa 1,70 m bis 1,80 m groß, schlank und hatte lockige mittellange Haare. Auch er war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke bekleidet.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

