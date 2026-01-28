Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Tabakladen

Bergisch Gladbach (ots)

Der Inhaber eines Tabakladens an der Hauptstraße erstattete am Dienstagmorgen (27.01.) eine Anzeige wegen eines Einbruchs. Unbekannte Täter seien im Zeitraum zwischen Montagabend (26.01.), gegen 20:15 Uhr, und Dienstagmorgen um 09:55 Uhr in den Laden eingebrochen.

Im Innenraum wurde neben diversen Tabakwaren und E-Zigaretten auch die Registrierkasse des Shops inklusive eines dreistelligen Bargeldbetrages entwendet. Der Wert der entwendeten Waren ist bislang noch unklar, wird durch den Inhaber jedoch auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell