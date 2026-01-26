Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Die 14-jährige Amy F. ist wieder zurück

Overath (ots)

Vor zwei Wochen haben wir im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten Amy F. aus Overath gebeten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6195205).

Die 14-Jährige wurde am vergangenen Wochenende wohlbehalten aufgegriffen. Die Vermisstensuche hat sich somit erledigt.

Medienvertreter, die ein Bild der Vermissten veröffentlicht haben, bitten wir um Löschung. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell