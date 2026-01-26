Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Overath - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Die 14-jährige Amy F. ist wieder zurück
Overath (ots)
Vor zwei Wochen haben wir im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten Amy F. aus Overath gebeten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6195205).
Die 14-Jährige wurde am vergangenen Wochenende wohlbehalten aufgegriffen. Die Vermisstensuche hat sich somit erledigt.
Medienvertreter, die ein Bild der Vermissten veröffentlicht haben, bitten wir um Löschung. (ct)
