Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, Mittäter flüchtig

Burscheid (ots)

Am Samstagabend (24.01.) ist ein Einbrecher auf frischer Tat festgenommen worden, nachdem sich aufmerksame Zeugen bei der Polizei gemeldet hatten.

Gegen 22:00 Uhr hatten Anwohner im Bereich Kaltenherberg beobachtet, wie sich zwei Männer mit Taschenlampen auf einem Grundstück in der Nachbarschaft aufhielten. Sie alarmierten die Polizei, die wenig später mit mehreren Beamten vor Ort war und einen Täter noch auf dem Grundstück vorläufig festnehmen konnte. Dem Mittäter gelang vorerst die Flucht zu Fuß.

Trotz Unterstützung durch weitere Streifenwagenbesatzungen, einen Diensthundführer mit Diensthund und einen Polizeihubschrauber konnte der Mittäter in dieser Nacht nicht mehr aufgefunden werden.

Die Polizisten stellten in der Nähe einen geparkten und unverschlossenen Pkw der Marke VW, Typ Golf, fest, dessen Zündschlüssel noch im Zündschloss steckte. Ob der Pkw im Zusammenhang mit der Tat steht, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Der Pkw wurde sichergestellt und durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen auf ein Sicherstellungsgelände gebracht.

Der 15-jährige Festgenommene wurde zunächst zur Polizeiwache gebracht. Bei ihm konnten Schmuck, Bargeld und einbruchstypisches Werkzeug aufgefunden werden.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen kam er auf richterliche Anordnung zunächst wieder auf freien Fuß. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls verantworten müssen. Die Ermittlungen zu seinem Mittäter laufen noch.

Mit möglichen weiteren sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

