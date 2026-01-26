Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Tatverdächtige entwenden Motorräder in Refrath

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (26.01.) waren drei bislang unbekannte Diebe im Stadtteil Refrath unterwegs, um Motorräder zu stehlen. Ein Motorrad wurde gestohlen, ein weiteres ließen die Täter zurück, vermutlich weil sie durch eine Zeugin gestört wurden.

Gegen 01:45 Uhr wurde die Polizei zur Straße Brandroster gerufen, weil eine Zeugin drei Männer beobachtet hatte, die ein Motorrad über den Gehweg geschoben haben.

Alle drei sollen maximal 30 Jahre alt gewesen sein und dunkle Kleidung sowie Mützen getragen haben. Als sie von der Zeugin angesprochen wurden, flüchteten sie in Richtung der Straße Am Meiler.

Im Rahmen der Fahndung konnten die alarmierten Polizisten ein auf dem Gehweg abgestelltes Motorrad mit beschädigtem Lenkradschloss feststellen. Der Halter dieses Motorrades wurde erreicht und erschien an der Örtlichkeit. Offenbar hatten die Täter dieses Motorrad von einem Grundstück entwendet und es dort zurückgelassen. Ein weiteres Motorrad hingegen fehlte von dem gleichen Grundstück. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Motorrad der Marke Yamaha, Typ MT 10, mit dem Kennzeichen GL-JJ58 und einem geschätzten Wert im oberen vierstelligen Bereich.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

Wer weitere Hinweise zu den drei Tatverdächtigen und dem Verbleib des Motorrades geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

