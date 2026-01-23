PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Kabel von Ladesäule für Elektrofahrzeuge abgeschnitten

Rösrath (ots)

Am Donnerstagmorgen (22.01.) meldete ein Mitarbeiter der Stadtwerke Rösrath den Diebstahl zweier Ladekabel für Elektrofahrzeuge. Die betroffene Ladesäule befindet sich auf dem Park-&-Ride-Parkplatz in der Straße Bitze.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tat in der Nacht zu Donnerstag gegen Mitternacht begangen. Unbekannte Täter schnitten beide Ladekabel mit einer Länge von circa 30cm ab. Laut Angaben des Mitarbeiters ist der Materialwert der Kabel sehr gering, eine Reparatur der Ladesäule würde jedoch mehrere tausend Euro kosten.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag etwas Verdächtiges rund um den Park-&-Ride-Parkplatz beobachten konnten. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Overath unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

