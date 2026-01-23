Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck und Dekoration aus Erdgeschosswohnung entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses meldete am gestrigen Donnerstag (22.01.) gegen 19:50 Uhr einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung. Die Wohnung befindet sich in der Straße In der Taufe im Bergisch Gladbacher Stadtteil Refrath.

Nach Angaben der Bewohnerin hatte sie die Wohnung gegen 16:50 Uhr für circa drei Stunden verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie die durchwühlte Wohnung fest. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf.

Die Einbrecher entwendeten Schmuck und einen goldenen Dekoartikel mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise zwischen 16:50 Uhr und 19:50 Uhr etwas Verdächtiges im Umkreis der genannten Straße beobachten konnten.

Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Bei Interesse an einer persönlichen oder telefonischen Beratung zum Thema Einbruchschutz, können Sie sich jederzeit an unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention wenden. Erreichbar ist das Fachkommissariat unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. Die Beratung ist für alle Bürgerinnen und Bürger kostenfrei. (ch)

