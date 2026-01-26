PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Beratungsangebot der Kriminalprävention in der RheinBerg-Galerie wird auch 2026 fortgesetzt

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Beratungsangebot der Kriminalprävention in der RheinBerg-Galerie wird auch 2026 fortgesetzt
  • Bild-Infos
  • Download

Bergisch Gladbach (ots)

Am kommenden Mittwoch (28.01.), von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, sind die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention erstmalig im neuen Jahr 2026 mit ihrem Infostand im Erdgeschoss der RheinBerg-Galerie anzutreffen.

Seit Beginn des letzten Jahres wird dieser Infostand jeweils am letzten Mittwoch des Monats an gleicher Stelle aufgebaut und er hat sich laut Kriminalhauptkommissar Peter Liening, dem Leiter der Dienststelle, absolut bewährt.

"Wir haben im letzten Jahr in der RheinBerg-Galerie durchschnittlich 30 Beratungsgespräche pro Aktionstag geführt und sehr oft haben interessierte Bürgerinnen und Bürger anschließend einen Termin zur technischen Beratung in ihren eigenen vier Wänden mit uns vereinbart", so der erfahrene Kriminalhauptkommissar.

Auch dieses Mal können sich Interessierte rund um die Themen der Kriminalprävention beraten lassen und dabei beispielsweise erfahren, wie man seine eigenen vier Wände sicherer macht, sich besser vor Taschendiebstahl schützen kann oder aktuell kursierende Betrugsmaschen erkennt, um sich und seine Angehörigen vor einem Schaden zu bewahren.

Interessierte sind herzlich eingeladen, am Mittwoch am Infostand vorbeizuschauen. Wenn Sie keine Zeit haben sollten oder Ihnen der Weg zur RheinBerg-Galerie zu weit ist, ist die Vereinbarung eines individuellen Termins oder auch eine telefonische Beratung unter der Rufnummer 02202 205-444 möglich. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 08:51

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kinderwagen und Smartwatch aus Pkw entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Im Stadtteil Moitzfeld haben Unbekannte zwischen Mittwoch (21.01.) und Donnerstag (22.01.) unter anderem einen Kinderwagen aus einem Pkw gestohlen. Gestern Nachmittag (22.01.), gegen 16:00 Uhr, bemerkte eine Frau den Diebstahl aus ihrem Pkw. Unbekannte hatten aus dem Pkw einen Kinderwagen, eine Smartwatch, Schminke und die ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:48

    POL-RBK: Rösrath - Kabel von Ladesäule für Elektrofahrzeuge abgeschnitten

    Rösrath (ots) - Am Donnerstagmorgen (22.01.) meldete ein Mitarbeiter der Stadtwerke Rösrath den Diebstahl zweier Ladekabel für Elektrofahrzeuge. Die betroffene Ladesäule befindet sich auf dem Park-&-Ride-Parkplatz in der Straße Bitze. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tat in der Nacht zu Donnerstag gegen Mitternacht begangen. Unbekannte Täter schnitten beide ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:47

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck und Dekoration aus Erdgeschosswohnung entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses meldete am gestrigen Donnerstag (22.01.) gegen 19:50 Uhr einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung. Die Wohnung befindet sich in der Straße In der Taufe im Bergisch Gladbacher Stadtteil Refrath. Nach Angaben der Bewohnerin hatte sie die Wohnung gegen 16:50 Uhr für circa drei Stunden verlassen. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren