Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Beratungsangebot der Kriminalprävention in der RheinBerg-Galerie wird auch 2026 fortgesetzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am kommenden Mittwoch (28.01.), von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, sind die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention erstmalig im neuen Jahr 2026 mit ihrem Infostand im Erdgeschoss der RheinBerg-Galerie anzutreffen.

Seit Beginn des letzten Jahres wird dieser Infostand jeweils am letzten Mittwoch des Monats an gleicher Stelle aufgebaut und er hat sich laut Kriminalhauptkommissar Peter Liening, dem Leiter der Dienststelle, absolut bewährt.

"Wir haben im letzten Jahr in der RheinBerg-Galerie durchschnittlich 30 Beratungsgespräche pro Aktionstag geführt und sehr oft haben interessierte Bürgerinnen und Bürger anschließend einen Termin zur technischen Beratung in ihren eigenen vier Wänden mit uns vereinbart", so der erfahrene Kriminalhauptkommissar.

Auch dieses Mal können sich Interessierte rund um die Themen der Kriminalprävention beraten lassen und dabei beispielsweise erfahren, wie man seine eigenen vier Wände sicherer macht, sich besser vor Taschendiebstahl schützen kann oder aktuell kursierende Betrugsmaschen erkennt, um sich und seine Angehörigen vor einem Schaden zu bewahren.

Interessierte sind herzlich eingeladen, am Mittwoch am Infostand vorbeizuschauen. Wenn Sie keine Zeit haben sollten oder Ihnen der Weg zur RheinBerg-Galerie zu weit ist, ist die Vereinbarung eines individuellen Termins oder auch eine telefonische Beratung unter der Rufnummer 02202 205-444 möglich. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell