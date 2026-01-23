PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kinderwagen und Smartwatch aus Pkw entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Im Stadtteil Moitzfeld haben Unbekannte zwischen Mittwoch (21.01.) und Donnerstag (22.01.) unter anderem einen Kinderwagen aus einem Pkw gestohlen.

Gestern Nachmittag (22.01.), gegen 16:00 Uhr, bemerkte eine Frau den Diebstahl aus ihrem Pkw. Unbekannte hatten aus dem Pkw einen Kinderwagen, eine Smartwatch, Schminke und die Zulassungsbescheinigung des Pkw entwendet. Den Pkw, einen grauen Mercedes A 180, hatte die Frau am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr in der Max-Baermann-Straße geparkt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

