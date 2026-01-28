Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Hoher Sachschaden und leichte Verletzungen bei Unfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Leichlingen (ots)

Gestern Abend (27.01.), gegen 20:50 Uhr, hat ein Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall im Verlauf der Straße Unterschmitte verursacht. Nach ersten Ermittlungen beschädigte er insgesamt drei geparkte Pkw und stand dabei unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss.

Die Polizei wurde zunächst wegen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden gerufen, bei dem ein Pkw in geparkte Pkw gefahren sein soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher, ein 38-jähriger Leichlinger, durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten hat, so dass nachträglich ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung angefordert wurde.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Leichlinger mit einem Pkw der Marke Skoda die Straße Unterschmitte in Richtung Opladener Straße befahren hatte.

Aus zunächst unersichtlichem Grund streifte er im Vorbeifahren zwei geparkte Pkw und stieß anschließend gegen einen weiteren geparkten Pkw, den er rund 20 Meter weit verschoben hat.

Erst auf dem Gehweg, zwischen einer Hauswand und einem unbeteiligten Pkw, kamen die Fahrzeuge dann zum Stehen.

Die Beamten erlangten bei Überprüfung des Fahrers den Eindruck, dass er unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Entsprechende Vortest wurden abgelehnt, so dass zur Beweisführung zwei Blutprobenentnahmen angeordnet wurden. Die Blutprobenentnahmen erfolgten wenig später durch einen hinzugezogenen Arzt in den Räumen der Polizeiwache Burscheid.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und bis auf Weiteres darf er keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen. Der Sachschaden bei dem Verkehrsunfall wurde insgesamt auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (ct)

