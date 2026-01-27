Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Schockanruf - Bargeld und Schmuck für vermeintliche Kaution übergeben

Overath (ots)

Eine 87-jährige Seniorin aus Immekeppel ist am gestrigen Montag (26.01.) Opfer eines Betruges geworden. Unbekannte Täter gaben sich als Rechtsanwälte aus und überzeugten die Seniorin, Schmuck und mehrere tausend Euro Bargeld an einen unbekannten Abholer zu übergeben.

Die Seniorin erhielt den ersten Anruf gegen Vormittag. Der Anrufer gab sich als Rechtsanwalt aus und erzählte der 87-Jährigen, dass ihre Verwandten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten und nun in Untersuchungshaft säßen. Um eine Kaution zu bezahlen, solle sie Schmuck und Bargeld zusammensuchen und den vermeintlichen Rechtsanwälten übergeben. Ein Abholer sei bereits auf dem Weg zu ihrer Wohnanschrift.

Im Anschluss daran klingelte tatsächlich ein circa 40 Jahre alter Mann an ihrer Haustür. Im Glauben ihre Angehörigen zu befreien, übergab die Seniorin schließlich hochwertigen Schmuck und Bargeld an den unbekannten Abholer. Nach der Übergabe wandte sich die 87-Jährige an eine befreundete Nachbarin, die den Betrug erkannte und unverzüglich die Polizei rief.

Der Abholer war laut Angaben der Seniorin circa 1,85m bis 1,90m groß, kräftig und war mit einer schwarzen Kopfbedeckung, einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und warnt eindringlich vor dieser bekannten Betrugsmasche, bei der Betrüger gezielt den Schockmoment ausnutzen. Übergeben Sie niemals Schmuck und Bargeld an Unbekannte, auch wenn diese sich als Polizisten, Rechtsanwälte oder andere Amtsträger ausgeben. Bitte sensibilisieren Sie auch Ihre Angehörigen. Wer sich kostenlos beraten lassen möchte, kann sich gerne an das zuständige Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de wenden. (ch)

