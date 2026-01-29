Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach Einbruch in eine Änderungsschneiderei gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (28.01.) ist die Polizei von einem Ladenbesitzer wegen eines Einbruchs in die Bergisch Gladbacher Innenstadt gerufen worden.

Bislang Unbekannte hatten vermutlich in der Nacht, zwischen 18:30 Uhr am Vorabend und gegen 10:00 Uhr am Morgen, die Tür zu einer Änderungsschneiderei in der Hauptstraße aufgebrochen.

Der Ladeninhaber hatte die Tat bemerkt, als er sein Geschäft öffnen wollte und umgehend die Polizei alarmiert. Im Laden fanden die Beamten das Tatwerkzeug vor, das als möglicher Spurenträger sichergestellt worden ist.

Nach ersten Erkenntnissen wurde aus einer Kassenschublade ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag sowie zusätzlich ein Parfum entwendet, was im Laden stand. Der entstandene Sachschaden wird zudem ebenfalls auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 2 bittet nun im Rahmen seiner Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell