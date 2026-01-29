Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 17-Jähriger mit Sozius unter BtM-Einfluss auf Motorrad unterwegs - Mehrere Strafanzeigen aufgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (28.01.) fiel zwei Polizeibeamten des Verkehrsdienstes gegen 13:13 Uhr ein Motorradfahrer auf, der gemeinsam mit einem Sozius die Kempener Straße in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach befuhr. Hierbei fuhr er mit augenscheinlich unangepasster Geschwindigkeit. Eine Abfrage des Kennzeichens ergab zudem, dass dieses vor circa zwei Wochen als gestohlen gemeldet wurde. Die Beamten entschieden sich dazu, den Motorradfahrer zu kontrollieren und fuhren diesem hinterher.

Während der Fahrt über die Kempener Straße bis hin zur Höffenstraße überschritt der Motorradfahrer mehrfach die Höchstgeschwindigkeit und überholte ständig vor ihm fahrende Pkw. Auf einem Parkplatz in der Höffenstraße hielt das Motorrad schließlich an, sodass die Beamten die Möglichkeit hatten, die Personen zu kontrollieren. Als sich die Polizisten jedoch zu erkennen gaben, flüchtete der Motorradfahrer fußläufig über den "Paffrather Marktplatz" in Richtung der Straße Flachsberg. Dort konnte einer der Polizisten den Fahrer an einem Fußweg einholen und festhalten.

Zeitgleich versuchte auch der Sozius die Flucht in Richtung Paffrather Straße zu ergreifen. Er wurde kurzzeitig durch den zweiten Polizisten am Arm festgehalten, konnte sich jedoch wieder losreißen. Der Polizist erlitt durch den Widerstand leichte Verletzungen, setzte seine Verfolgung jedoch fort und konnte den Sozius nur wenig später in einem Gebüsch sitzend antreffen. Bei dem Sozius handelte es sich um einen 16-jährigen Bergisch Gladbacher. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte der Polizist ein Reizstoffsprühgerät bei dem 16-Jährigen auffinden, welches nicht zulässig ist. Es wurden eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Im Anschluss wurde der Bergisch Gladbacher in die Obhut der Eltern übergeben.

Bei dem Motorradfahrer handelte es sich um einen 17-jährigen Bergisch Gladbacher, der für das mitgeführte Motorrad keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er gab gegenüber dem Polizisten an, dass er das Zweirad der Marke Benelli von einem Freund habe und wisse, dass es gestohlen ist. Zudem machte er Angaben über ein weiteres gestohlenes Krad, welches ebenfalls in Bergisch Gladbach stehen soll. Er räumte den Konsum von Cannabis ein und war mit einem freiwilligen Drogenvortest einverstanden, der seine Angaben bestätigte.

Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde der 17-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, das er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss zu.

Während der polizeilichen Maßnahmen begaben sich Polizisten des Wachdienstes zu der vom Motorradfahrer genannten Straße, um das zweite gestohlene Motorrad aufzufinden. In der Straße Im Buchholz konnte tatsächlich ein weiteres Kraftrad der Marke Suzuki mit Wuppertaler Kennzeichen festgestellt werden, welches als gestohlen gemeldet war. Das Zweirad wurde ebenfalls unverzüglich durch die Polizei sichergestellt.

Weitere Ermittlungen zu diesem Einsatz und möglichen Diebstählen von Krafträdern dauern weiterhin an. (ch)

